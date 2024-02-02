نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في زكري ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات في حياة شاكيرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل علينا اليوم ميلاد شاكيرا ويبرز لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات في حياتها وأهم أعمالها، شاكيرا الابنة الوحيدة لوليام ميبارك شديد ونيديا ريبول تورادو، وهي من أصول إسبانية ولبنانية، و ولدت شاكيرا إيزابيل ميبارك ريبول في 2 فبراير 1977 في بارانكيا، كولومبيا

مولد والدها

ولد والدها ويليام في مدينة نيويورك لعائلة مهاجرة من لبنان، وعندما بلغ الخامسة من عمره، انتقلت عائلته إلى كولومبيا. لدى والدتها لقبان إسبانيان، ريبول وتورادو، الأول كاتالوني وينحدر من أربعة أشقاء هاجروا من كاتالونيا إلى ساحل كولومبيا في القرن التاسع عشر. ذكرت شاكيرا أيضًا أن لديها جذور إيطالية بعيدة من خلال سلف يحمل لقب "بيسكيوتي".

نشأت كاثوليكية وحضرت المدارس الكاثوليكية. لديها ثمانية إخوة غير أشقاء من زواج والدها السابق (خمسة إخوة غير أشقاء وهم ألبرتو، إدوارد، مويسيز، طونيو وروبن وثلاثة أخوات غير شقيقات هن آنا، لوسي، وباتريسيا).

و أمضت شاكيرا الكثير من فترة شبابها في بارانكيا، وهي مدينة تقع على الساحل الكاريبي الشمالي لكولومبيا.

من أهم أعمال شاكيرا

و حصلت ألبوم كأس العالم 2010، وكان لشاكيرا هدف كبير في التفوق على باقي المغنيات في المهرجان الكروي كل أربع سنوات وهو كأس العالم الذي أبدعت فيه بأغنيها مع بعض الممثلين الأفارقة في بعض الكليبات، وكانت شعبية شاكيرا بعد هذا الاستعراض هو نجاحها في العرض الذي أعجب من قبل الملايين في أنحاء العالم. واسم الأغنية waka. waka

من هو شريك شاكيرا ؟

و شريكها السابق هو لاعب كرة قدم نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولديهما ولدان الكبير يدعى ميلان والآخر ساشا. وضعت شاكيرا اسمها على نوع من العطور التي تسوقها الشركة الإسبانية بويغ.

وفي عام 2023 أتهمت بتهمة الاحتيال الضريبي بنحو 14.5 مليون يورو، وأعلن رئيس المحكمة أن النجمة العالمية شاكيرا توصلت مع مكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمتها وينقذها من السجن مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية بملايين اليورو.

و بعد الفشل التجاري لأول ألبومين لها وهما ألبوم Magia (سحر) عام 1991 وألبوم Peligro (خطر) عام 1993 صعدت إلى الصدارة في البلدان الناطقة بالإسبانية مع ألبوماتها Pies Descalzos (حافي القدمين) عام 1995 وألبوم Dónde Están los Ladrones (أين اللصوص؟) عام 1995.

أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية

أصدرت أول ألبوم لها باللغة الإنجليزية في عام 2001 بعنوان Laundry Service الذي بيع منه أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم، عزز هذا الألبوم شهرتها كأفضل مطربة للنمط الغنائي المسمى كروس أوفر بالإضافة إلى أغنيتين أطلقتهما شاكيرا بشكل منفرد وهما (Whenever، Wherever) التي حققت المركز الأول عالميًا وأغنية (Underneath Your Clothes).

و الجدير بالذكر أن وصفت شركة برودكاست ميوزيك (وهي أكبر منظمة لحقوق الموسيقى في الولايات المتحدة) شاكيرا بأنها رائدة الموسيقى التي أوصلت أصوات المطربين اللاتينيين للشهرة العالمية.

و أصدرت شاكيرا ألبومات تضم 145 أغنية، وباعت أكثر من 95 مليون أسطوانة، مما جعلها واحدة من أفضل فناني الموسيقى مبيعًا على الإطلاق، وفقًا لتقرير مجلة بيلبورد لعام 2023، فهي الفنانة اللاتينية الأكثر مبيعًا على الإطلاق.

كما يعود لها الفضل في تمهيد الطريق أمام فنانين لاتينيين آخرين للوصول إلى سوق الموسيقى العالمية.

و حازت شاكيرا على العديد من الجوائز، بما في ذلك ثلاث جوائز غرامي، واثني عشر جائزة جرامي لاتينية، وخمس جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي (بما في ذلك جائزة مايكل جاكسون للفيديو الطليعي لعام 2023)، وسبع جوائز بيلبورد للموسيقى، وتسعة وثلاثين جائزة بيلبورد للموسيقى اللاتينية، وحققت واحد وعشرون رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ووضعت لها نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود، كما حصلت شاكيرا على لقب أفضل فنانة لاتينية للعقد من قبل مجلة بيلبورد مرتين (عامي 2000 و2010).

وتقديرًا لجهودها الخيرية من خلال مؤسسة بيرفوت ومساهماتها الكبيرة في صناعة الموسيقى، حصلت شاكيرا على جائزة أفضل شخصية في أكاديمية التسجيل اللاتينية لهذا العام وجائزة فنان العام من مؤسسة هارفارد في عام 2011.

كما عينت في اللجنة الاستشارية للرئيس للتميز التعليمي لذوي الأصول الأسبانية في الولايات المتحدة عام 2011، ونالت وسام الفنون والآداب برتبة فارس من الحكومة الفرنسية عام 2012 وأ يضًا كرمتها مدينة بارانكيا في 27 ديسمبر 2023 بتدشين تمثال لها يبلغ ارتفاعه 6.5 متر مصنوع من البرونز والأمونيوم في أحد ساحات المدينة بحضور والديها وليام مبارك ونيديا ريبول.