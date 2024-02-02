نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفن كوستنر يعلن عن شريكه الجديد في حياة العزوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم النجم كيفن كوستنر لمتابعيه حيوانه الأليف الجديد، كلب من فصيلة لابرادور، والذي وصفه متابعوه بالبديل الذي سيشغل الفراغ في حياة كوستنر بعد انفصاله عن زوجته.

ونقلت ديلي ميل، لقطات نشرها كوستنر لحيوانه الأليف الجديد، عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام، و تم الكشف تفاصيل حول انفصال النجم كيفن كوستنر عن زوجته كريستين بومجارتنر، الذي تسبب في فشل استمراره في بطولة مسلسل Yellowstone.

و وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، أن المسلسل الناجح، كان من الاسباب الرئيسية في طلاق كوستنر لزوجته، التي عانت من غيابه المتكرر لفترات طويلة أثناء التصوير في ولاية مونتانا.

نهاية الرحلة

و تحققت التكهنات التي دارت حول احتمالية مغادرة النجم كيفن كوستنر لمسلسله الناجح Yellowstone، ليكون الموسم الخامس، هو الموسم الختامي للنجم الكبير.

ووفق "ديلي ميل"، هذه التكهنات اثبتها الإعلان رسميا عن طلاق كيفن كوستنر وزوجته بعد زواج استمر 19 عام، هذه الازمة كانت عامل ضغط على كوستنر، ومنعته من التركيز على الظهور لموسم سادس بالمسلسل، والتوجه لاتطوير اعمال اخرى مشتقة من العمل.

وتقول الصحيفة، أن كوستنر امن ثروته التي تقدر بـ 250 مليون دولار، بعقد زواج مسبق، لن يسمح لزوجته بالحصول على نصف هذه الثروة بعد الانفصال.

ما القصة

وكانت قد تردد شائعات حول رفض كوستنر لتصوير مشاهد ما تبقى من الموسم الخامس من مسلسل Yellowstone، ومطالبة كوستنر بان يكون تصوير ما تبقى من حلقات الموسم في حدود أسبوع من التصوير على أن لا تزيد مدة التصوير عن ذلك.

وهو ما قام بنفيه محامي النجم الكبير كيفن كوستنر، مؤكدا على التزام موكله بالاستمرار في تصوير مشاهد العمل وفق متطلبات الانتاج.