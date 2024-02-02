تامر حسني يكشف موعد إصدار باقي أغاني ألبوم "هرمون السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف نجم الجيل تامر حسني عن موعد طرح باقي أغاني ألبوم "هرمون السعادة" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "مكملين مع بعض رحلة ألبوم هرمون السعادة، عايز أقول حاجة أني بجانب الكليبات المبهجة السريعة بحاول بقدر الإمكان أنزل الأغاني الدرامية ليها كليبات".

وتابع: " إن كانت تحتمل تصوير قصه كبيرة أو تصوير فني بيرمز وبيعبر عن حالة الأغنية خصوصًا لما بتبقى الأغاني ليها قصة خاصة أو بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور بحاول دايمًا أعمل مجهود زيادة شوية لأنكم تستاهلوا مني كده واكتر".

واختتم حديثه قائلًا: "يومين إن شاء الله وهقولكم معاد اصدار اغانيا الجديده خلال الأسبوع الحالي ويا صباح ال positive energy"

منشور تامر حسني

ما هي آخر أعمال تامر حسني ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هى أغنية معلش، وحقق تامر حسني نجاحًا كبيرًا، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت.

وأغنية "معلش" هي من كلمات وألحان وإخراج تامر حسني وتوزيع معاذ، وتعد هي الأغنية الخامسة من ألبوم "هرمون السعادة".

ماذا تقول كلمات أغنية "معلش" ؟

معلش.. استحمليني

أنتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني

معلش.. استحمليني

عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني

لا بتزهقي ولا بتملي

سمعاني وكتمالي سري

صدقك بس هو فعلًا

حقيقي اللي فاضلي

قالوا الصديق وقت الضيق

دلوقتي بقى سببه

متسألش الحبيب ليه مشيت

عشان حضر خلاص عذره

هتموت مرتين لو قلبك

رجع للي خذلوه.. آه

100 شكرًا للي وجعنا

وخان فجأة الامانة

كده كنا هنتعب أكتر

لو كان طول معانا

شكرًا للي علمنا

نهاية التقدير إهانة

الغدر مجاش غير من اللي

بحكيلهم أوجاعي

فكروني بالغنم

أكمل ولا مفيش داعي

يعيش عمره خايف من الديابة

وفي النهاية ياكله الراعي

معلش.. استحمليني

ويا جمالك وأنتي في حالك

ساكتة بتسمعي

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة ( آه )

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا (والمرايه ديا)

افضفض ليها وتسمعني (تسمعني)

مفيش مكان في الكون يساعني (يساعني)

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني ( كله باعني