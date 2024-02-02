نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بين السطور صبا مبارك تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت صبا مبارك مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب عرض الحلقة الخامسة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك والتي أستولت سلمي أبوضيف فيها على برنامج هند والتي تجسدها صبا مبارك.

أحداث مسلسل بين السطور

أحداث مسلسل بين السطور مقتبسة عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تعدد حياتها وزواجها

أبطال مسلسل بين السطور

تضم قائمة أبطال مسلسل بين السطور كل من الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، على الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد على، ليلى عز العرب.

و يعرض مسلسل بين السطور على شاشة قناتي MBC1 و«MBC العراق»، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 4:00 بعد الظهر بتوقيت مصر، وعلى MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، ومن المقرر أن يعرض بعد ذلك عبر منصة شاهد الرقمية مجانًا لكل الجماهير.