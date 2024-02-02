بـ "حالة خاصة".. طه دسوقي يكتب شهادة ميلاده الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدع فتألق هكذا أشاد الجمهور بأداء الفنان المتميز طه دسوقي في مسلسل “حالة خاصة"، فاستطاع طه والمؤلف مهاب طارق والمخرج عبد العزيز النجار أن يسلطوا الضوء على مرض “التوحد” بشكل لم يسبق تجسيده في التليفزيون من قبل، لينالوا ردود فعل إيجابية تفوق توقعاتهم.

نديم أحمد أبو سريع استطاع من خلاله الفنان الشاب طه دسوقي أن يوضح كافة التفاصيل الدقيقة الذي يعانوا منها مرضى التوحد وبشكل سليم، ليكتب من خلالها شهادة ميلاد فنان شاب، ليشيد به الجمهور والنقاد والفنانين حتى بعد الانتهاء من حلقات المسلسل، فتمكن من نقل صورة مرض التوحد بشكل سليم وصحيح، فاهتم بأدق التفاصيل التي يعاني منها حاملي المرض من "الضوضاء، بجانب إظهار الذكاء وسرعة البديهة فيهم.

مسلسل “حالة خاصة” لم يتحدث عن قضية واحدة فقط بل تضامن أبطال العمل مع القضية الفلسطينية فتلك القضية تلقى إهتمام كبير من قِبل المصريين، فليس مجرد حدود تفصل بين الشعب الفلسطيني والمصري بل أنها قصة حب وأخوة تجمعهم منذ آلاف السنين، ودائمًا ما تسعى مصر لحل القضية الفلسطينية وعودة الحق لأصحابه شعبًا وقيادة.

ولأن الفن رسالة فقد سلطت مسلسل “حالة خاصة” الضوء حول دعم القضية الفلسطينية، خاصة مع تزامن تصوير عدد من مشاهد المسلسلات وعرضه مع اندلاع أحداث فلسطين، فبداية من أولى حلقات العمل يؤكد فريق العمل دعمهم ومساندتهم الكاملة للقضية الفلسطينية.

فظهرت الفنانة هاجر السراج وهي تجسد دور "رام الله" فى مشهد المكتبة تذهب وهى تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية " أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة، وهي إحدى روايات سلسلة "الملهاة الفلسطينية"، والمكونة من ثماني روايات عن القضية الفلسطينية وهي التحية التي كانت محل إشادة من الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله.

كما ركزت الفنانة هاجر السراج في آخر حلقة أن تظهر في جميع المشاهد بتلك الحقيبة التي تحمل اسم “رام الله” والتصميم المتمثل على شكل خريطة فلسطين.

هذه المشاهد في “حالة خاصة” عبرت عن غضب الشعب المصري مما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، مما أثارت تفاعلًا هائلًا من الجمهور والنقاد ونألت إعجابهم.