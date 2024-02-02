نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تثير الجدل بأغنية "زيه تاني".. رسالة غزل لهشام ربيع ومفاجأة غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت المطربة بوسي الجدل على مدار الأيام الماضية، بعد طرح أغنيتها الجديدة "زيه تاني" منذ ٥ أيام.

وعلى غير عادتها، اعتمدت بوسي على اللون الرومانسي في أغنية "زيه تاني"، بتوقيع الشاعر حسام حسن وألحان مدين، إضافة إلى تقديم الأغنية بطريقة الفيديو ريلكس.

أغنية "زيه تاني" تتصدر التريند

وأثارت كلمات أغنية "زيه تاني"، الجدل على مدار الساعات الماضية، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بوسي قصدت توجيه رسالة غزل إلى طليقها هشام ربيع بكلمات الأغنية التي تعبر عن الفقد والندم على فشل العلاقة، وهو ما جعل البعض يتوقع عودة علاقتهما مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.



تفاصيل أغنية "زيه تاني"

أغنية "زيه تاني" من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، وإنتاج روتانا.