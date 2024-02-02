انت الأن تتابع خبر سعد لمجرد لدنيا بطمة بعد سجنها : الله يفرج همك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن تضامنه مع مواطنته دنيا بطمة بعد إلقاء القبض عليها في مدينة الدار البيضاء لتنفيذ قرار حبسها لمدة سنة نافذة في قضية حساب "حمزة مون بيبي".



ونشر لمجرد صورة لدنيا عبر الستوري بحسابه في إنستغرام علق عليها قائلا: الله يفرج همك أختي دينا. ووضع صورة قلب أبيض.



وكانت دنيا بطمة قد وصلت لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها مساء الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.



يأتي ذلك، بعدما رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي" الذي أنشئ عبر تطبيق "سناب شات" لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.



يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكمًا بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا، العام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.



وأكد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، أن هناك أدلة كافية تثبت إدانة دنيا وشقيقتها بجنحة المشاركة في تجميع ونشر كلام وصور الضحايا دون موافقتهم خلال أنظمة معلوماتية، بالإضافة إلى بث وقائع كاذبة تمس حياتهم بقصد التشهير بهم وتهديدهم.



وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا .