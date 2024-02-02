تكريم عاصي الحلاني في مصر

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رياض - احمد صلاح - كرَّم ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية، التي أقيمت في مصر، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عن انجازاته التي قدمها طيلة مسيرته الفنية، خلال الحفل الذي أقيم في القاهرة وحضره نخبة كبيرة من نجوم العالم العربي.



وقال الحلاني في كلمته التي ألقاها خلال التكريم: "أنا قادم من لبنان، وأحمل معي محبة الشعب اللبناني لشعب مصر".



وأضاف: "مصر العظيمة الولّادة، مصر تربطنا بها علاقات تاريخية وعائلية، مصر هي الحضن للشعب اللبناني مهما نحكي، والتكريم من الأرض الطيبة له طعم مختلف، مصر الحاضرة، الثقافة، التاريخ، تكريم مصر له طعم آخر، ومسؤولية تقع على عاتق كل فنان".



وكان عاصي الحلاني قد انتهى، مؤخرًا، من تصوير كليب أغنيته الجديدة "عمرها الخيانة"، إحدى أغنيات ألبومه الأخير "طل الملك" في إمارة دبي مع المخرج عادل سرحان.



وأغنية "عمرها الخيانة" باللهجة اللبنانية، من كلمات علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، ومن إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن المقرر أن تطرح خلال الأيام المقبلة عبر منصات شركة "روتانا".