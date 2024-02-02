انت الأن تتابع خبر كريم ديب ولين أبوشعر يرزقان بطفلهما الأول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقبل البلوغر كريم ديب وزوجته مقدمة البرامج السورية لين أبو شعر مولودهما الأول، وأطلقا عليه اسم سلطان.



ونشر ديب صورًا عبر موقع "إنستغرام" من المستشفى برفقة زوجته وطفلهما، وعلق: الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة.. رزقنا الله بمولودنا سُــلطان.



وأضاف: بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 2024 الساعة 8:26 دقيقة صباحاً.. اللهم أنبته نباتاً حسناً واجعله قرة عين لنا وبارك لنا فيه.



بدورها، شاركت لين أبو شعر صورة عبر خاصية "ستوري" في إنستغرام، ظهرت فيها مع كريم، مع تعليق "الحمد لله"، لتنشر "ستوري" جديدا ظهر فيه اتصال مع زياد أبو الشعر، معلقة: "أول فيديو كول".



وفور ولادة سلطان، أنشأ كريم حساب لابنه على "إنستغرام"، وشارك صورة لهم، فيما وصل عدد متابعي سلطان الابن نحو 43 ألفًا .