انت الأن تتابع خبر صور ابنة جيجي حديد حديث الجمهور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -شاركت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، الجمهور مجموعة صور، تحت عنوان "صوراً أخذتها مؤخراً"، كشفت فيها جيجي عن التغير الكبير في شكل إبنتها من حبيبها السابق الفنان العالمي زين مالك، خاي.



وتظهر الصور خاي التي كبرت وعلامات طول القوام واضحة عليها، وعبر الجمهور عن اعجابهم بإبنة جيجي متمنين لها السعادة والصحة . وفي سياق آخر ، وبعد تأكيد خبر إرتباط عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بالممثل والمخرج العالمي برادلي كوبر أثار التساؤلات حول فارق العمر بينهما، والذي يبدو أنه مرتفع للغاية .



حيث تبلغ جيجي حوالي الـ 28 عاماً من عمرها، فهي مواليد 23 نيسان 1995، بينما يبلغ بردلي حوالي الـ 48 عاماً، فهو مواليد 5 كانون الثاني عام 1975 .