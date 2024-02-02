انت الأن تتابع خبر كيم كارداشيان تعاني من الصدفية .. صورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن معاناتها من مرض الصدفية .



وشاركت كيم متابعيها 3 مقاطع فيديو، عبر حسابها الرسمي، تحدثت فيه بالتفصيل عن معاناتها مع هذا المرض، معربة عن إصابتها بالذعر، وآملة في العثور عن علاج سريع لحالتها.



وقالت كيم في الفيديو أنها تعاني حالياً من نوبة "مؤلمة" من المرض الجلدي، الذي يسبب طفحاً مع بقع متقشّرة وحكّة.



وقربت كيم الصورة من بقعة حمراء كبيرة على ساقها، وأعربت عن صدمتها مما يحدث لها لأنها لم تغير بنمط نظامها الغذائي، الذي كان سببا في إصابتها بالعديد من البثور الكبرى بجسمها عام 2022.



وأرفقت كيم فيديو آخر بتعليق، قالت فيه: "لقد جربت كل شيء. الصدفية سيئة لا أعرف ماذا يحدث".



وأوضحت كيم أنها تعاني عادة من بقع صغيرة جداً على ساقها، لكنها غير مؤلمة ولا تسبّب لها الحكة، وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي تصاب بها بطفح جلدي مؤلم يمتد إلى أسفل ساقيها .