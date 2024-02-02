نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. هنادي مهنا تعمل في سوبر ماركت في “عتبات البهجة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانه هنادي مهنا حالة من النشاط الفني، حيث بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد “عتبات البهجة”، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.





تفاصيل شخصية هنادي مهنا في مسلسل “عتبات البهجة”





وتظهر هنادي مهنا ضمن الأحداث بشخصية فتاة تعمل في سوبر ماركت، والعمل تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.





أبطال مسلسل عتبات البهجة





مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، حازم إيهاب، يوسف عثمان، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، خالد شباط، عنبة، وفاء صادق، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة.





أحدث أعمال هنادي





ويعرض لهنادي مهنا في الفترة الحالية بالسينمات، فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن،جميل برسوم ومن إخراج أحمد صالح.



مسلسل ألف ليلة وليلة





تشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة، الذي يعرض في رمضان 2024، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي،تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل سيب وأنا أسيب





وعرض لـ هنادي مؤخرًا ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في يوليو الماضي عبر منصة شاهد Vip، وشارك به محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، وساندي علي، وكان من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.





مسلسل “كشف مستعجل”





شاركت مهنا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل كشف مستعجل، بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، إلهام وجدي،إيمي طلعت زكريا، من تأليف إيهاب بليبل ومحمود ماجد وإخراج شادي الرملي.





فيلم “ليلة العيد”





كما يعرض لها في السينمات حاليًا فيلم ليلة العيد، بطولة يسرا تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.