انت الأن تتابع خبر فيديو نقل دنيا بطمة للسجن بعد اعتقالها في منزل صديقتها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة نقل الفنانة المغربية دنيا بطمة وايداعها بسجن الوداية بمدينة مراكش.



وكشفت تقارير إعلامية مغربية أن الشرطة القضائية في مراكش ألقت القبض على الفنانة دنيا بطمة، في مدينة الدار البيضاء.



سجنت دنيا بطمة ليلة الأربعاء، بعدما تم إلقاء القبض عليها لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف في مراكش، التي أيّدت قرار المحكمة الابتدائية بسجنها لمدة 8 أشهر عام 2020، اضافة الى حكم ثان اصدرته المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة. وأفادت المصادر انه تم إلقاء القبض على دنيا خلال تواجدها في منزل إحدى صديقاتها وتم فصلها عن طفلتيها. وكانت دنيا قد خرجت عن صمتها سابقاً وصرحت انها تتعرّض "لمؤامرة من عصابة كبيرة، ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل، ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة".



أما عن تفاصيل تهمتها المعروفة بقضية "حمزة مون بيبي" فقد بدأت منذ سنوات حين قام شخص مجهول بإنشاء حساب على تطبيق "سناب شات"، لفضح أسرار فنانات مغربيات والكشف عن "ممارسات وعلاقات البعض منهن المشبوهة برجال خليجيين"، ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً .