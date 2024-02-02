محمد عبده يهدي الكويت أغنية وطنية

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رياض - احمد صلاح - افتتح فنان العرب محمد عبده، مهرجان "فبراير الكويت" لعام 2024، بحفل غنائي ضخم في قاعة "أرينا 360 مول"، تحت إدارة وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.



واستهل عبده الحفل بأغنية وطنية إهداء منه لدولة الكويت وشعبها بعنوان "باركي يا كويت"، وقدم خلال الأمسية مجموعة من أشهر أغانيه أبرزها "البرواز" و"الهوى الغايب".



وكان محمد عبده قد استقبل عدد كبير من وسائل الإعلام قبل إحياء الحفل بحضور الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، وتحدث عن دور شركة روتانا في تنظيم الحفلات، كما قدم التهنئة لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، متمنياً له دوام الصحة والعافية.



سيشارك في مهرجان "فبراير الكويت" عدد من الفنانين، أبرزهم: الفنانة نوال الكويتية، ومطرف المطرف، والفنانة أنغام، وفؤاد عبد الواحد، والفنان ماجد المهندس، والفنانة أصالة، وأحمد سعد، والفنان نبيل شعيل، وفرقة ميامي، والختام مع الفنان عبد الله الرويشد .