بشخصية "رام الله".. هاجر السراج تخطف الأنظار لها بسبب "حالة خاصة"

القاهرة - محمد ابراهيم - برغم من انتهاء حلقات مسلسل “حالة خاصة”، لازال العمل يتصدر التريند ويثير الجدل، فأبدعت الفنانة الشابة هاجر السراج من خلال تجسيدها دور “رام الله” التي تألقت فيه وخطفت أنظار الجمهور إليه.

لفتت الفنانة هاجر السراج الأنظار بدور "رام الله" فتاة سورية ودرست المحاماه وتحاول أن تعيش حياة مستقرة وناجحة من خلال انضمامها لـ مكتب محاماه "أماني النجار"، وتتعرف على البطل طه دسوقي الذي يقوم بدور نديم أحمد أبو سريع نقل صورة مرض التوحد بشكل سليم وصحيح، فاهتم بأدق التفاصيل التي يعاني منها حاملي المرض.

فظهرت الفنانة هاجر السراج وهي تجسد دور "رام الله" فى مشهد المكتبة تذهب وهى تمسك في يدها حقيبة على شكل خريطة فلسطين ومكتوب عليها رام الله، وتبحث في المكتبة عن رواية " أعراس آمنة" للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله، تحية من أبطال العمل لأهل غزة، وهي إحدى روايات سلسلة "الملهاة الفلسطينية"، والمكونة من ثماني روايات عن القضية الفلسطينية وهي التحية التي كانت محل إشادة من الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله.

كما ركزت الفنانة هاجر السراج في آخر حلقة أن تظهر في جميع المشاهد بتلك الحقيبة التي تحمل اسم “رام الله” والتصميم المتمثل على شكل خريطة فلسطين.

هذه المشاهد في “حالة خاصة” عبرت عن غضب الشعب المصري مما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، مما أثارت تفاعلًا هائلًا من الجمهور والنقاد ونألت إعجابهم.

قصة مسلسل “حالة خاصة”



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.



أبطال مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.