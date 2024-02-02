أنغام وحماقى وحلمي بصحبة تركي آل الشيخ في كواليس لقاء النصر السعودي وإنتر ميامي الأمريكي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن بطولة كأس موسم الرياض

شهدت كواليس بطولة كأس موسم الرياض تواجد النجوم أنغام ومحمد حماقى وأحمد حلمي والمنتج محمد الشاعر بصحبة المستشار تركي آل الشيخ لمتابعة واحدة من اقوى مباريات الموسم والتى حقق خلالها فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء.

أنغام برفقة نجلها في في بطولة “كأس الرياض “



رافق أنغام نجلاها عمر وعبد الرحمن ومديرة اعمالها راندا رياض وذلك داخل ملعب المملكة أرينا الذى شهد لقاء الفريقين.

حماقي برفقة ابنته في الرياض

وكان حماقي فد نشر صورة لابنته فاطمة "طومي" من نفس المباراة مع اللاعب العالمي ليونيل ميسى" عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "طومي وليو.. كأس موسم الرياض".



ويستعد النجم محمد حماقي اليوم لإحياء حفلا غنائيا مساء اليوم الجمعه بجدة وروج للحفل ببوستر عبر صفحاته علي السوشيال ميديا قائلا::" لقد مر الوقت ياجدة.. أشوفكم يوم 2 فبراير".



بينما تحي صوت مصر أنغام حفل غنائيا ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، يوم الخميس 8 فبراير الجاري.