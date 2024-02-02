نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حلقتها مع منى الشاذلي.. صبا مبارك تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي.





وقد تحدثت صبا مبارك خلال البرنامج عن رواية "أنف وثلاث عيون" الذي أُخذ عنها الفيلم وعن مدي تخوفها من المقارنة.





وقالت صبا مبارك خلال لقائها في مع منى الشاذلي: "بالطبع قد شاهدت الفيلم الذي تم إنتاجه في وقت سابق وقرأت الرواية، ولكن ليسلدي خوف من المقارنات، شكسبير بروعة كتابته قد تم تقديمها بأكثر من طريقة وعدة مرات، وأشعر أن المقارنة لا تثير الرعب بالنسبة لنا، بلهي في صالحنا".".





تفاصيل فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ويعرض حاليًا بجميع دور العرض.

أحداث فيلم “أنف وثلاث عيون"





تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفيةلمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.





أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهانالشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفةشرف الفيلم.





أحدث أعمال صبا مبارك

ويعرض حاليًا لـ صبا مسلسل بين السطور، أحداث مسلسل مقتبسة عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، التيرغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكنتتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تعددحياتها وزواجها.





أبطال مسلسل بين السطور

تضم قائمة أبطال مسلسل بين السطور كل من الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، على الطيب،وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد على، ليلى عز العرب.

مواعيد عرض "بين السطور"





و يعرض مسلسل بين السطور على شاشة قناتي MBC1 و«MBC العراق»، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 4:00 بعد الظهربتوقيت مصر، وعلى MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، ومن المقرر أن يعرض بعد ذلك عبر منصةشاهد الرقمية مجانًا لكل الجماهير.