بعد تصدرها التريند.. 5 دول عربية تربطها علاقة بـ "صبا مبارك" فما القصة؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة صبا مبارك محرك البحث جوجل، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد ظهورها ضيفة على برنامج "معكم مني الشاذلي" المُذاع عبر قناة ON الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.





تفاصيل علاقة صبا مبارك بـ 5 دول عربية





ترتبط الفنانة صبا مبارك بـ 5 دول عربية في حياتها منذ نشأتها حتى الوقت الحالي ويربطها بهما علاقة قوية جدا، حيث إن والدها أردني الجنسية، ووالدتها من دولة فلسطين وهى الفنانة التشكيلية حنان الأغا، ولكنها ولدت داخل المملكة العربية السعودية.





كما أن الفنانة صبا مبارك تزوجت من المخرج التونسي شوقى الماجرى، وأسفرت هذه الزيجة قبل الانفصال عن طفلها الوحيد "عمار" والذى يحمل جنسية والده، ليس ذلك فقط فهى أيضا ترتبط بجمهورية مصر العربية ارتباطا شديدا لما كان لها الفضل في الأضواء والشهرةالواسعة التي حققتها من خلال السينما والدراما المصرية في الوطن العربى.





قدمت الفنانة صبا مبارك أول اعمالها في مصر عام 2010 من خلال دورها في فيلم "بنتين من مصر"، كما استطاعت أن تضع بصمة قويةمن خلال تجسيدها العديد من الأدوار المختلفة في الدراما المصرية منها، حكايات بنات في أجزائه الثلاثة، شربات لوز، آسيا، موجة حارة،خلف الله، حق ميت، العهد، طايع، عبور.





أعمال تعرض حاليًا لـ صبا مبارك





ويعرض حاليًا لـ صبا مبارك بجميع دور العرض، فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.

أحداث فيلم “أنف وثلاث عيون"





تدور الأحداث حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفيةلمدة طويلة، على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما.





أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

فيلم “أنف وثلاث عيون” من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.

مسلسل بين السطور

كما يعرض لـ صبا مسلسل بين السطور، أحداث مسلسل مقتبسة عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، التيرغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكنتتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تعددحياتها وزواجها.





أبطال مسلسل بين السطور

تضم قائمة أبطال مسلسل بين السطور كل من الفنانة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، على الطيب،وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد على، ليلى عز العرب.

مواعيد عرض "بين السطور"





و يعرض مسلسل بين السطور على شاشة قناتي MBC1 و«MBC العراق»، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 4:00 بعد الظهربتوقيت مصر، وعلى MBC العراق، من الأحد إلى الخميس 5:00 بعد الظهر بتوقيت العراق، ومن المقرر أن يعرض بعد ذلك عبر منصةشاهد الرقمية مجانًا لكل الجماهير.