انت الأن تتابع خبر فستان نوال الزغبي يعرضها للإنتقاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خضعت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجلسة تصوير في إطار حملة الترويج لألبومها الجديد، حيث ظهرت بفستان من التُول الأبيض بالكامل مع بطانة بلون الجلد، ما يوحي بأنه فستاناً شفافاً.



وتركت نوال الزغبي خصلات شعرها البني منسدلة على كتفيها واعتمدت مكياجاً هادئاً من الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات الثمينة، فيما جاء الفستان مطرزاً بالورود الخفيفة على الصدر والبطن مع زيادة درجة وضوح هذه الورود في الذيل.



ولاقت إطلالة نوال الزغبي ردرد أفعال متباينه على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما نال الفستان إعجاباً كبيراً لدى العديد من النشطاء وخاصةَ الفتيات، لكنها لم تسلم من الانتقادات الحادة التي وجهها البعض، حيث وصفت الإطلالة بـ"الجريئة جداً".



يذكر أن الفنانة نوال الزغبي، كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم "بحكي عنك" من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو المصري وعمرو الشاذلي.



وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبي قد احتفلت منذ فترة قصيرة بوصول أغنيتها الخليجية "فخامة معاليك" إلى 20 مليون مشاهدة على يوتيوب.



ونشرت الزغبي مقطعاً من الأغنية عبر منصة "إكس" وأرفقته بتعليق: "20 مليون مشاهدة على يوتيوب" .