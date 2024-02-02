تكريم ريم البارودي في ملتقى التميز والإبداع العربي (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - كُرمت النجمة ريم البارودي، اليوم في ملتقي التميز والابداع بإحدى الفنادق الكبري وذلك عن دورها كأول بطولة مطلقة في "بنات السباعي".

وأعربت ريم البارودي، عن سعادتها بهذا التكريم وأكدت أنه الظهور الأول لها بعد وفاة والدتها مشيرة لإعتزازها بدور "ياسمين" في حكاية "بنات السباعي" وإنه كان دورا صعبا للغاية.

أسماء كرمت في ملتقى التميز والإبداع



ومن أبرز الأسماء التي تم تكريمها اللبناني عاصي الحلاني والفنان حميد الشاعري والفنان حسن الرداد، والفنانة مي فاروق، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة درة وغيرهم.

وقدمت مؤخرا نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم الذى يعرض حاليًا في السينمات.

حضور ملتقى التميز والإبداع

وحضر الاحتفالية عدد من النجوم والفنانين، أبرزهم: أكرم حسني، مي كساب، ونجم منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن، كما حضر نخبة من الفنانين والرياضيين من بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق والسعودية، وغيرها.

إشادة الجمهور بحكاية بنات السباعي

وكانت قد أشادت عدد كبير من جمهور التواصل الإجتماعى بأداء النجمة ريم البارودي بعد عرض حكاية "بنات السباعي" حيث تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Jawwy إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".



وقام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها

حيث اكتسحت معظم صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بمشاهدها في العمل.

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.