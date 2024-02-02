بعد شائعات إيقافه.. محمد إمام يواصل تصوير “كوبرا” لعرضه في رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت قناة mbc مصر الفضائية، بنفي الشائعات التي ترددت حول إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل2024.





قناة Mbc مصر تنفي إيقاف كوبرا لـ محمد إمام





وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق الصور والفيديوهات انستجرام: “المنتج حسن عسيريينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة”.





قصة مسلسل كوبرا

ويظهر محمد إمام في العمل بشخصية ميكانيكي سيارات، ومع تتابع الأحداث سوف يتعرض للعديد من الأزمات، أما محمود البزاويفيجسد شخصية صحفي، بين يظهر أوس أوس بدور الصديق المقرب لـ محمد إمام.

أبطال كوبرا

مسلسل “كوبرا” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولته كلًا من محمد عادل إمام، محمود البزاوي، أوس أوس، وكان قد انتهى أحمد أبوزيد مؤلف العمل من كتابة 12 حلقة، وبدأ أحمد شفيق معاينة أماكن التصوير تمهيدًا للإعلان عن انطلاقه قريبًا.





أحدث أعمال محمد إمام

ومن ناحية اخري، بدأ محمد إمام التحضير لفيلم آخر بعنوان شمس الزناتي، تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه فيإطار كوميدي، ويحاول كشف سر تكوين شلة شمس الزناتي، ويعود بالأحداث 15 عامًا عن الزمن الذي دارت فيه أحداث الفيلم الذي قامببطولته الزعيم عادل إمام، ايضا يواصل إمام في الفترة الحالية تصوير فيلمه الجديد اللعب مع العيال، تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشاركفيه أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، مصطفى غريب، والذي لم يتبق له إلا أيام قليلة وينتهي من تصوير العمل بشكل رسمي.

آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكرأن آخر أعمال محمد إمام هو فيلم أبو نسب، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتشاركه البطولة ياسمين صبري، وحقق العمل إيرادات عالية في شباك التذاكر، كما بدأ مؤخرا عرضه في السعودية بجانب عدد من الأفلام المصرية.