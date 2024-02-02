نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتقال مجموعة MBC لمقرها الجديد في الرياض.. هل ستطلق قنوات جديدة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف بسام البريكان المدير الجديد لإدارة الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بمجموعة MBC، إن انتقال إدارة مجموعة MBC للمقر الجديد في الرياض العام الماضي نعتبره الميلاد الثالث للمجموعة التي بدأت في عام 1991 في لندن واستمرت بها حتى انتقلت إلى دبي عام 2002.

تطورات مجموعة MBC

وأضاف بسام البريكان خلال حديثه في تصريحات أنه الآن بعد عشرين عامًا تبدأ مرحلة جديدة في حياتها بالانتقال إلى العاصمة السعودية الرياض لتكون نواة للعديد من المؤسسات الإعلامية الدولية الكبرى والاستديوهات العالمية التي ستحتضنها الرياض خلال السنوات القليلة المُقبلة.

وبسؤاله عن هل هناك نية لإطلاق قنوات جديدة لدول أخرى في مجموعة MBC، رد قائلًا: "إطلاق القنوات والمنصات الجديدة يخضع للكثير من العوامل والدراسات والأبحاث الخاصة بالمُشاهدة والتسويق والعوائد وغيرها الكثير، وحتى الآن المجموعة لديها قناتي MBC مصر 1، 2، وMBC العراق، وMBC 5 الموجهة لبلاد المغرب العربي، بالإضافة للمحطات المُتخصصة الأخرى، وجميعها حققت نجاحات، ومن الوارد إطلاق قنوات نوعية جديدة إذا أثبتت الدراسات جدوى ذلك".

نبذة عن مجموعة MBC

شركة تلفزة سعودية أسسها ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال السعودي وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، تبث قنوات تلفزيونية منوعة ترفيهية وغير ترفيهية، مقرها الرئيسي يتواجد حاليًا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

تأسست "مجموعة MBC" في لندن عام 1991، حيث انطلقت قناة MBC1 كأول فضائية عربية خاصة عبر الأقمار الصناعية قبل أن تنتقل المجموعة إلى دبي في عام 2002.

في عام 2022، جاءت عملية انتقال المقر الرئيسي إلى العاصمة السعودية الرياض لتؤرّخ لمرحلة جديدة من النمو والتوسع تخوضها المجموعة التي تنضوي تحت مظلتها منصة "شاهد" التي تعد أكبر مزود للأعمال الأصلية العربية في العالم، إضافةً إلى أكثر من 17 قناة تلفزيونية وإذاعية رائدة، و"استوديوهات MBC" للإنتاج السينمائي والدرامي النوعي بشراكاته مع كبرى الاستوديوهات العالمية، و"أكاديمية MBC" لتدريب وتأهيل وتخريج الشاب السعودي في قطاعات الإعلام والترفيه والإنتاج، و"وكالة مواهب MBC" لإدارة المواهب السعودية والعربية، واحتلت المركز التاسع على مستوى العالم من حيث مشاهدات محتوى الفيديو عبر مواقع التواصل خلال شهر أبريل 2022؛ فضلًا عن شراكات إقليمية وعالمية رائدة للمجموعة مع كبرى شركات الاتصالات المحلية والإقليمية واستوديوهات الإنتاج في هوليود والمملكة المتحدة والعالم ومشاريع وشراكات رائدة أطلقتها وتطلقها المجموعة في قطاعات مستدامة وحيوية متنوعة كألعاب الفيديو والعملات الرقمية وال NFT وغيرها.