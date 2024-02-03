بالصور.. أحدث ظهور لـ ”شريهان” في زيارة للمتحف المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 09:35 صباحاً - شاركت النجمة والفنانة شريهان، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير.

وكتبت شريهان: "أمسية لا تنسى في المتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي، التي قدمت لي معاينة خاصة للمعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع.. لقد غادرت المتحف مع انطباعات لا تُنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء المشروع الاستثنائي الموجود في المتحف المصري الكبير أتمنى لهم كل التوفيق في العالم".