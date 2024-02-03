ننشر أحداث الحلقة 5 من مسلسل ”بين السطور”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 09:35 صباحاً - عرضت أمس الحلقة الخامسة من مسلسل "بين السطور"، وشهدت أحداثها وجود سلسلة لـ هند "صبا مبارك"، في سيارة "جمال" عند وقوع حادث له، وواجها الضابط بهذا الأمر لكنها ارتبكت، كما تم استعراض كواليس إسقاطها لجنينها وعلاقتها بزوجها وبداياتهما، ثم اتجهت إلى الواحات من أجل تسجيل حلقة "جيمي" محمد علاء لكنهما يتشاجران على الهواء بسبب إصرارها على التحدث عن عائلته.

طلب "جيمي "من مدير أعماله أن يخرج مع زوجته "هدى" ناردين فرج، حتى يتمكن من مقابلة "هند" على انفراد، فيتجه إلى غرفتها ويواجهها ويخبرها أنه قد حقق كل تلك الإنجازات من أجلها، فتستجيب له للحظات ولكنها على الفور تستعيد وعيها وتطرده في اللحظة التي وصل فيها زوجها إلى الفندق.

وعلى طريقة الفلاش باك، ظهر "حاتم "أحمد فهمي وهو يشتري هدية لزوجته "هند" بسبب حملها في طفلهما الأول، ولكنه تفاجأ أنها اجهضت نفسها، ليفيق على زيارة والدة "هند" في المستشفى.

كما قابلت "ملك" سلمى أبو ضيف" نبيل" أيمن عزب صاحب القناة التي تعمل فيها هي و"هند" صبا مبارك، ويطلب منها أن تقدم برنامج "بين السطور" بدلًا من "هند "صبا مبارك، فتوافق على الفور، ثم حضرت مع فريق الإعداد، وقدمت أول حلقة في البرنامج، وتعرف هند بالصدفة أثناء سفرها لتصوير برنامج رحلة إنسان مع" جيمي "محمد علاء جاميكا.