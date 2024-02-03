”أمور بسيطة” لـ هشام جمال وليلى زاهر تتخطى الـ8 ملايين مشاهدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 09:35 صباحاً - تصدرت أغنية أمور بسيطة للمنتج هشام جمال وليلى زاهر تريند موقع اليوتيوب وتعتبر هذه الأغنية أول عمل يجمع بينهما بعد اعلان ارتباطهم رسمي وتخطت الأغنية 8 ملايين مشاهدة بعد أيام من طرحها وتم طرح الكليب على طريقة الذكاء الاصطناعي.

والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز

وإليكم كلمات الأغنية:

شايف رايحين أنا وانتي

على فين ومش متفائل

خايف أوي أكون قاري اللي جاي صح

ونكون هنعيش في مشاكل

بكلمك بفهمك

ان اللي بينا أكيد هاممني بشهدك

بتهددي وتبعدي ودايما تقولي

مش فاهمني وتعندي

تعالي نخلي الأمور بسيطة

مش خناقة احنا المفروض بنحب بعض

تعالي نسيبنا من النكد

ده انتي السند