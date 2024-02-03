اليوم.. ناصيف زيتون يحيي حفلًا غنائيًا في قطر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب ناصيف زيتون، اليوم لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة قطر،ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

آخر أغاني ناصيف زيتون



وفي سياق آخر، طرح ناصيف زيتون، مؤخرًا أغنية "خط أحمر"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي أول تجاربه في الغناء باللهجة المصرية، تغزل خلالها في مصر وشعبها، وعرض خلالها أشهر المعالم المصرية، والأغنية من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

تفاصيل أغنية “أنت وأنا”لـ ناصيف زيتون

كما طرح ناصيف زيتون، مؤخرًا أيضًا أغنية "أنت وأنا"، وهي من كلمات عادل رافول وألحان وسام بستاني، وأغنية "كذبة ورا كذبة" التي تخطت ملايين المشاهدات بعد أسبوع من طرحها، وهي من كلمات فادي أبو خليل وألحان سالم سلامة.

أغنية "بيروت" لـ ناصيف زيتون

كما طرح ناصيف زيتون، مؤخرًا كليب "بيروت" تضامنًا مع أحداث لبنان بسبب انفجار مرفأ بيروت، وهي من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ.