تامر حسني لجمهوره: مكملين مع بعض رحلة ألبوم ”هرمون السعادة”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 10:32 صباحاً - كشف النجم تامر حسني عن موعد طرح باقي البوم هرمون السعادة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك، وعلق، قائلا: "مكملين مع بعض رحلة ألبوم هرمون السعادة، عايز أقول حاجة أني بجانب الكليبات المبهجة السريعة بحاول بقدر الإمكان أنزل الأغاني الدرامية ليها كليبات".

وتابع: "إن كانت تحتمل تصوير قصة كبيرة أو تصوير فني بيرمز وبيعبر عن حالة الأغنية خصوصًا لما بتبقى الأغاني ليها قصة خاصة أو بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور بحاول دايمًا أعمل مجهود زيادة شوية لأنكم تستاهلوا مني كده واكتر".

واختتم حديثه قائلًا: "يومين إن شاء الله وهقولكم معاد اصدار اغانيا الجديده خلال الأسبوع الحالي ويا صباح ال positive energy"

وكان النجم تامر حسني تصدر التريند مؤخرا بأغنية معلش والذي شاركة الغناء مطرب الراب زاب ثروت وحققت الأغنية بعد ٧ أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب ٧ مليون مشاهدة

والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ، وماستر علي فتح الله ومهندس صوت جلال فهمي.