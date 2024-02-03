"ليه تعيشها لوحدك" يحقق 924 جنيهًا في إيرادات أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، للنجمان خالد الصاوي وشريف منير، إيرادات ضئيلة منذ عرضه بالسينمات، حيث حصد أمس 924 جنيهًا فقط، وأصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 580،088 جنيهًا.

نجوم فيلم "ليه تعيشها لوحدك"



الفيلم من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري، وهو بطولة خالد الصاوي، شريف منير، خالد عليش، مؤمن نور، محمد رضوان، سلمى أبو ضيف، رؤى شانوحة، فاطمة عادل، وخاضت خبيرة التجميل أمينة شلباية لأول مرة تجربة التمثيل وقدمت خلاله دور والدة سلمى أبو ضيف وطليقة خالد الصاوي.

أحداث فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية، مثل الوحدة، وآثار الطفولة في الحاضر، ودور الأسرة في تنئشة الأجيال، بجانب العلاقات العاطفية وفارق السن بين الطرفين المتجاوز 20 عامًا.

أفلام دور العرض السينمائية



وينافس فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من العديد من الأفلام في دور العرض منها فيلم "مقسوم"، "رحلة 404"، "أنا وابن خالتي"، "عصابة عظيمة"، "التجربة المكسيكية"،"ليلة العيد"، "شماريخ"، "الحريفة"،"عادل مش عادل"، "أنف وثلاث عيون"، "الإسكندارني"، "أبو نسب".