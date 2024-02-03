نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. المخرج عمر عبد العزيز يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المخرج عمر عبد العزيز تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن عقد قرانه على السيدة أماني صفوت أمس في حفل صغير بحضور عدد من أصدقائه من نجوم الوسط الفني.

بوسي شلبي تعلن زواج المخرج عمر عبد العزيز

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي عن زواج المخرج عمر عبد العزيز وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشرت صور من حفل الزفاف وعلقت: "مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبد العزيز وأماني صفوت".

عقد قران المخرج عمر عبد العزيز

أبرز الحاضرين عقد قران المخرج عمر عبد العزيز

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن المقربين من المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان رمزي العدل، الفنانة ميرفت أمين، خالد عبد الجليل، الفنانة إلهام شاهين، الفنان عماد رشاد.

صورة من حفل عقد قران المخرج عمر عبد العزيز

معلومات عن المخرج عمر عبد العزيز

المخرج عمر عبد العزيز يبلغ من العمر 70 عامًا، حيث ولد في مايو 1953، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976.

وبدأ مشواره الفني مساعد مخرج مع شقيقه المخرج محمد عبدالعزيز في مجموعة من الأفلام منها: فيلم عالم عيال عيال عام 1976 بطولة رشدي أباظة وسميرة أحمد، كما شارك في إخراج فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، ألف بوسة وبوسة، انتبهوا أيها السادة، المحفظة معايا، رجل فقد عقله، بريق عينك، مرسي فوق مرسي تحت، خلي بالك من جيرانك، غاوي مشاكل، رجل فقد عقله وغيرها.

كانت أولى أعمال كمخرج فيلم دعوة خاصة جدًا عام 1982، ثم توالت أعمالها ومنها: اللعبة، ليه يا هرم، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، ارب ولد، هنا القاهرة، الشقة من حق الزوجة، فرحان ملازم آدم، الكلام في الممنوع وغيرها.

وعام 2002 بدأ إخراج الأعمال التلفزيونية وهي مسلسل أحلام مؤجلة، بين شطين وميه، أحزان مريم، الشارد، امرأة في ورطة، أهل الهوى، كلام نسوان.