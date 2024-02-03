انت الأن تتابع خبر جوري بكر تحذر من شاب يلاحقها : كاذب ومخادع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية جوري بكر عن محاولة أحد الأشخاص، وصفته بـ"الكاذب والمخادع"، الوصول إليها عبر التواصل مع المقربين منها، محذرة من التعامل معه.



وقالت الممثلة في تدوينة نشرتها عبر خاصية "الستوري" بإنستغرام، إن الشاب يدّعي أنه قدّم لي أغنـيات خاصـة، ونشر صورة من محادثة جرت بينه وإحدى المقربات منها، بيّن فيها الشاب أنه يرغب بالتواصل مع جوري ليتلقى الدعم منها.



وجاء في المحادثة أنه قام بتسجيل أغنيتين لها ويرغب بالتواصل معها من أجل أن تدعمه وتشاركهما عبر منصات السوشال ميديا.



وحذّرت جوري من التعامل مع هذا الشاب، الذي وصفته بأنه "كاذب ومخادع"، وتحدث مع أغلب متابعيها وطلب منهم المساعدة. وقالت: لا أحد يرد عليه. أنا متأكدة أنه ليس طبيعياً وليس حقيقياً. لا أحد يرد عليه اعملوا له بلوك.. مُحاصرني من كل حتة.



هذه ليست أول مرة تتعرض فيها جوري بكر لمشكلات مع مستخدمي السوشال ميديا، إذ إنها سبق وأن حذرت قبل أشهر من مجهول قام بنشر صور غير أخلاقية على صفحة تحمل اسمها في موقع "فيسبوك".



وأكدت جوري في تدوينة عبر حسابها الموثق في "فيسبوك"، أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضده، خاصة وأنه قام بحظرها حتى لا تكتشف الأمر. وعلقت: "ليس لي علاقة بهذه الصفحة، وقد حظروني".



وفي منتصف العام الماضي، أثارت جوري بكر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت طلاقها من زوجها فجأة وهي حامل بطفلها الأول، إلا أنها سرعان ما نفت الأمر موضحة أن صفحتها بإنستغرام تعرضت للاختراق من شخص يرغب بالانتقام منها، وهو من قام بنشر خبر انفصالها.



الجدير ذكره، أن آخر أعمال جوري بكر كان مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان الماضي، ولعبت بطولته إلى جانب محمد رمضان وهالة صدقي وعدد آخر من النجوم .