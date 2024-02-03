انت الأن تتابع خبر تامر حسني يشوق الجمهور لهرمون السعادة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شوّق الفنان المصري تامر حسني جمهوره لأغنياته الجديدة التي سيطلقها ضمن ألبومه الأخير "هرمون السعادة"، لافتاً إلى أنه سيقوم بإطلاقها تباعاً خلال الفترة الحالية.



وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه في "إنستغرام"، إنه يستعد لإطلاق باقي أغنـيات الألبوم، معقباً: خلال اليومين القادمين سأخبركم بموعد إصدار أغنياتي الجديدة الأسبوع الحالي.



وأشار إلى أنه يتعمد التنويع في إصدار أغنيات الألبوم التي تعبر عن السعادة وعن الحزن، مثلما أنه يحرص على تصوير الفيديو كليب لكل أغنية بطريقة تقدم فكرة الأغنية بشكل صحيح ومثالي.



وعلق: بجانب الكليبات المبهجة السريعة أحاول أنزل أغنيات درامية تحمل كليب له قصة كبيرة خصوصاً لما تبقى الأغاني لها قصة خاصة أو تُعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور.



وأكد أنه يبذل مجهوداً مضاعفاً في تأدية عمله حتى يسعد جمهوره ومحبيه، خاصة وأنهم يستحقون ذلك.



ويشارك تامر حسني جمهوره باستمرار أبسط التفاصيل الخاصة بأعماله الجديدة، مثلما يحرص على الكشف عن خطواته الفنية أولاً بأول.



وفي مطلع هذا العام، تصدر الفنان المصري، التريند على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما كشف عن مقطع من أغنيته الجديدة "يا نهار أبيض" في إحدى حفلات الزفاف.



الجدير ذكره أن آخر أغنيات تامر حسني كانت أغنية "معلش" التي أطلقها قبل أيام قليلة، وتعاون فيها مع مغني الراب الشهير زاب ثروت. وحققت الأغنية مشاهدات عالية على منصة "يوتيوب" خلال ساعات من طرحها.



أما آخر أعماله السينمائية، فكان فيلم "تاج" الذي عرض العام الماضي، ولعب بطولته إلى جانب دينا الشربيني وهالة فاخر وعمرو عبدالجليل.



ويستعد حالياً لتجديد تعاونه مع الفنانة هنا الزاهد في فيلم سينمائي جديد، بعد نجاحهما معاً في فيلم "بحبك" .