نجوى كرم تتصدر التريند في قطر بحفلها في المسرح المكشوف "كتارا"

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أحمد جودة - القاهرة - أشعلت شمس الأغنية العربية الفنانة اللبنانية نجوى كرم، جوانب المسرح المكشوف في الحي الثقافي "كتارا" بطلتها وأغنياتها، وسط تفاعل وهتاف مستمر من الجمهور الحاضر في المسرح الذي لم يتوقف على مدار ساعة و40 دقيقة الغناء المتواصل مع أغنياتها على أنغام وإيقاع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايلي العليا.



وتنوعت إختيارات نجوى كرم الغنائية من بين جديدها وأغنيات أرشيفها الغنائي الغني، والتي قدمتها بقوالب موسيقية مختلفة ومتنوعة إلى جانب المواويل، لتتصدر بها وبالفيديوهات المصورة والصور "تريند" عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة في قطر ومنها منصة "X" من خلال هشتاج "نجوى كرم في قطر".

نجوى كرم تعبر عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور القطري والعربي في قطر



وأعربت نجوى كرم عن سعادتها بالتواجد بين الجمهور القطري والعربي المتواجد والحاضر في قطر على هامش بطولة كأس آسيا، شاكرة قطر للسياحة على دعوتها واستقبالها، مثنية على شركة "تذكار" على حسن التنظيم والاهتمام والإشراف على تفاصيل الحفل المختلفة.



إطلالة نجوى كرم

و أطلت "شمس الأغنية العربية" صاحبة الشهرة الكبيرة خليجية وعربيًا، بفستان طويل باللون ذهبي متميز في فكرة تصميمه، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل، ونسقت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها.

وسوف تعلن نجوى كرم خلال الأيام القادمة عن وجهتها التالية من جدول حفلاتها العربية والعالمية في العام 2024.