نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. حمزة نمرة يحيي حفلًا غنائيًا في الشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء أولى حفلات إطلاق ألبومه الأخير "رايق" فى مصر، وذلك على أحد مسارح مدينة الشيخ زايد، يوم الجمعة المقبل، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، والذى حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في شهر أغسطس الماضي.

تفاصيل ألبوم "رايق"

يذكر أن الفنان حمزة نمرة، طرح في أغسطس الماضي ألبوم "رايق"، وضم أغاني: "عالم كدابة"، "أكيد راجعين"، "مش سليم"، "مرايات"، وغيرها.

وتعاون حمزة نمرة، في الألبوم مع نخبة من الشعراء، من بينهم: عمر طاهر، ومحمود فاروق، ومحمد السيد، وحسام سعيد، ومن الموزعين الموسيقيين: كريم عبدالوهاب، وعمرو الخضري، والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس، والملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

تفاصيل حفلات حمزة نمرة المقبلة

الجدير بالذكر أن حمزة نمرة يقدم جولة غنائية في أمريكا بدءً من شهر فبراير الجاري حيث يقدم ثلاثة حفلات هناك، وبدأت جولة حمزة نمرة الفنية في 2 فبراير، حيث أحيا حفله الأول في مدينة دالاس بولاية تكساس، وفي اليوم التالي يقدم حفلًا آخر في مدينة هيوستن، أكبر مدن الولاية، وتختتم الجولة في 4 فبراير بحفل في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

كلمات أغنية رايق

مش فارق مين عليا

ولا فارق مين معايا

ولا فارق مين سابقني

ولا فارق مين اللي ورايا

كان صاحب ولا عشرة

كان أصلي ولا قشرة

كات أوضة ولا فيلا

كان شايب ولا بصرة

رايق رايق رايق

رايق وتقيل وراسي

وعايشلي دور مقاسي

رايق رايق رايق