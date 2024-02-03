كلمات أغنية مسلسل حالة خاصة مكتوبة.. لما كان البحر أزرق

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رياض - احمد صلاح - أغنية مسلسل حالة خاصة مكتوبة.. رغم انتهاء عرض حلقات مسلسل حلقات خاصة إلا أن البحث يزداد عن كلمات أغنية تتر المسلسل، وهى أغنية قديمة لفرقة المصريين من لحن الموسيقار هاني شنودة، واسمها “لما كان البحر الأزرق”.

أغنية مسلسل حالة خاصة مكتوبة

أغنية مسلسل حالة خاصة مكتوبة تعد حالة موسيقية مختلفة يقدمها هاني شنودة للجمهور، وكانت سببا إضافيا لنجاح المسلسل، حيث قدم شنودة مزجا موسيقيا مختلفا بين الموسيقى التصويرية وأغاني فرقة المصريين.

كلمات أغنية مسلسل حالة خاصة

لما كان البحر أزرق والنجوم لسه في مكانها

وطيور بتحلم فوق الشجر كل يوم

لما كان ممكن أصدق إن السعادة كلمة واحدة

ماكونتش أقدر أقرا ما بين السطور

كنت عايشة ما بين إيديك كنت السراب تحت سماك

وكان هناك البحر أزرق لكن في يوم كان لازم أبدأ

أعيش حياتي وأخلق لذاتي كيان

إديتها سنين حياتي إديتها كل حاجة

علمتها تجاربي الحب السعادة

الصبح سافرت وسابت لي ورقة هختار طريقي

الشمس طلعت وهي بعدت وأنا وحيد

كنت عايشة ما بين إيديك كنت السراب تحت سماك

وكان هناك البحر أزرق

لكن في يوم كان لازم أبدأ أعيش حياتي وأخلق لذاتي كيان

تاهت ملامحي بين ملامحك حتى أفكاري وخيالي

حتى أحلامي وإرادتي كنت نور وكنت ظلك

وإكتشفت من تجاربك اللي يوم علمتها لي

إني لازم أكون أنا علشان أحبك إنت وألمس بنفسي

إن لون البحر أزرق وإن النجوم لسه في مكانها

وطيور بتحلم فوق الشجر كل يوم

لأني ثاني إزاي أصدق إن السعادة كلمة واحدة

لكن هدور وأقرا ما بين السطور

كنت عايشة ما بين إيديك كنت السراب تحت سماك

وكان هناك البحر أزرق

لكن في يوم كان لازم أبدأ أعيش حياتي وأخلق لذاتي كيان

إديتها سنين حياتي إديتها كل حاجة

علمتها تجاربي الحب السعادة

الصبح سافرت وسابت لي ورقة هختار طريقي

الشمس طلعت وهي بعدت وأنا وحيد

أغنية لما كان البحر أزرق