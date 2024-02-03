بعد عقد قرانه.. موعد حفل زفاف المخرج أحمد خالد موسى

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل أمس، المخرج أحمد خالد موسي بعقد قرانه على البروديوسر عائشة عبد الرحمن، في حفل اقتصر على العائلة فقط، ومن المقرر أن يحتفل بزفافه بعد شهر رمضان المبارك، بعد الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد "العتاولة"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل.

مسلسل العتاولة

وفي سياق آخر، يواصل المخرج أحمد خالد موسي تصوير مشاهد مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2024، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، هدى الإتربي، صلاح عبد الله، ميمي جمال، زينة، سامي مغاوري، مؤمن نور، مريم الجندي، والعمل من تأليف هشام هلال.

المخرج أحمد خالد موسي

آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى

يذكر أن آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسي في الدراما مسلسل "بابا المجال" الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وهو من بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، جومانا مراد، رياض الخولي، سوسن بدر، نسرين أمين، سهر الصايغ، محمود حافظ، سما إبراهيم وعدد آخر من النجوم.

آخر أعمال المخرج أحمد خالد موسى السينمائية

بينما كانت آخر أعماله في السينما تقديمه لفيلم "رمسيس باريس" بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وضم مصطفى خاطر، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، أوس أوس، سامي مغاوري وكوكبة من النجوم، من تأليف كريم حسن بشير.