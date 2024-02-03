تعرف على إيرادات فيلم "ليلة العيد" أمس في السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "ليلة العيد"، أمس في السينمات، إيرادات بلغت 25 ألف جنيهًا فقط،و الفيلم يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا



أبطال فيلم “ليلة العيد”



فيلم ليلة العيد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر وهنادي مهنا وسيد رجب وسميحة أيوب وأحمد خالد صالح وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

وفي سياق آخر، كشفت الفنانة يسرا سبب خروجها من السباق الرمضاني المقبل، وذلك على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “ ليلة العيد”وقالت في تصريحات صحفية لها:“حاليًا بيتعرض لي مسلسل “ روز وليلى” مع نيللي كريم ومحقق نجاح كبير جدًا ومش ملاحقة أعمل حاجة تانية”.

وحرصت الفنانة يسرا على الإشادة بأداء الفنانة عبير صبري في فيلم "ليلة العيد" خلالوالعرض الخاص للفيلم، حيث ظهرت يسرا بجانب عبير واحتضنتها وقالت:" عبير عاملة شغل هايل في الفيلم استنوها وهتحبوا دورها جدًا"، لترد الأخرى: "حببتي مفيش أحسن ولا أحلى منك".