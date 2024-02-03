"لكل السناجل".. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الانتعاش الفني في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لطرح أحدث أعماله السينمائية “سيستم” المقرر عرضه يوم 7 فبراير بجميع دور العرض المصرية، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض العربية، وذلك بعد النجاح الضخم الذي حققه فيلمه الجديد مؤخرًا "عادل مش عادل".



وروج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد "السيستم" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا:"لكل السناجل.. لكل الجود بويز اللي حظهم وحش مع البنات، لكل البنات اللي اتلعب بيهم من الباد بويز، السيستم وصل وهيسستمكم كلكم فيلم السيستم بجميع دور العرض المصرية 7 فبراير وقريبًا بجميع الدول العربية".



فيلم "السيستم"





فيلم “السيستم” يضم مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

أحمد الفيشاوي يتعاون مع الرابر زياد ظاظا في عمل جديد



ومن جانب آخر، كشف الفيشاوي مؤخرًا عن عمل جديد يتعاون فيه مع الرابر زياد ظاظا، ولم يكشف عن أي تفاصيل له، مشوقًا الجمهور.

ونشر أحمد الفيشاوي صورة جمعته بالرابر زياد ظاظا، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلًا: "استنوا الانفجار العظيم".