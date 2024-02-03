رمضان 2024.."المعلم" يجعل مصطفى شعبان في رحلة صعود لاستعادة قوته

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "المعلم"، ومن المقرر أن يقدم خلاله دراما شعبية.



ما هي تفاصيل شخصية مصطفى شعبان في مسلسل “المعلم”؟

يجسد مصطفى شعبان خلال أحداث العمل، تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بكم كبير من الصراعات لاستعادة مركزه وسط كبار التجار في شادر السمك.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل “المعلم” بطولة مصطفى شعبان، وهو من تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، مع مشاركة نخبة من الفنانين مثل سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، وأحمد فؤاد سليم.

أحداث مسلسل "المعلم"



تدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي، حيث يجسد مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك يواجه العديد من التحديات في حياته، والمسلسل من المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.



آخر أعمال مصطفى شعبان

يعتبر آخر أعمال الفنان مصطفى شعبان في الدراما هو مسلسل "بابا المجال"، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كما تصدر تريند محركات البحث في موقع تويتر وجوجل ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ما هي أحداث مسلسل "بابا المجال"؟



ينتمي مسلسل "بابا المجال" للدراما الشعبية وتدور أحداثه حول زين الشخصية الرئيسية في العمل والتي قام بتجسيدها النجم مصطفى شعبان الذي يتربى مع والدته سوسن بدر وقد هربت من زوجها رياض الخولي منذ طفولة نجلها بسبب انزعاجها من تجارة زوجها واعماله الغير مشروعة،وتجارته في الآثار ولكن يقوم الاب بالعثور على زين ابنه ويجعله مسئول عن أعماله وتجارته، كما يدخل رياض الخولي في صراع مع شقيقاته واللائي جسدن دورهن سماء إبراهيم وچومانا مراد حول الميراث.



من هم أبطال مسلسل "بابا المجال"؟



ضم مسلسل "بابا المجال " عدد من النجوم من بينهم: سهر الصايغ، نسرين أمين، رياض الخولي، سوسن بدر، باسم سمرة،أحمد ماهر، چومانا مراد، محمد نجاتي، وهو من إنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو علي وإخراج أحمد خالد موسى.