في هذا الموعد.. عرض فيلم "أبو نسب" لـ محمد إمام في تركيا وماليزيا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد إمام عن مواعيد عرض فيلم "أبو نسب" في كل من ماليزيا وتركيا، ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر الفيلم معلقًا "أبو نسب في سينمات ماليزيا وتركيا 29 فبراير".



إيرادات فيلم "أبو نسب"



تراجع النجم محمد عادل إمام واحتل المركز الرابع في شباك التذاكر، بعدما كان يتربع على المركز الأول بفيلمه الجديد “أبو نسب”، الذي يعرض حاليًا بالسينمات، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 606 ألف جنيهًا، وذلك وفقًا لبيان الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

أبطال فيلم “أبو نسب”



الجدير بالذكر أن فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ويشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة



ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.



آخر أعمال محمد إمام



وكانت آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" وعرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب، أيضًا مسلسل الاختيار 2، الذي عرض في رمضان 2022، وظهر كضيف شرف، العمل من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وشارك في العمل كل من إنجي المقدم، بشري، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، وحقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه، خاصة وأنه تناول العديد من بطولات الأمن القومي