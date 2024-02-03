رمضان 2024.. تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "فراولة "

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل 2024وبمسلسل "فراولة"، التي تجسد خلاله شخصية جديدة عليها لأول مرة.



ما هي تفاصيل شخصية نيللي كريم في مسلسل "فراولة"؟

وتظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة في قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، ويأتي تقديم نيللى الكوميديا بعد نجاحها في مسلسل "بـ 100 وش" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2020.



أبطال مسلسل “فراولة”

مسلسل "فراولة "بطولة نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، وهو من إخراج محمد علي.

نيللي كريم مؤلفة لأول مرة



أعلنت الفنانة نيللي كريم عن خوضها تجربة التأليف للمرة الأولى في مشوارها الفني، وذلك من خلال مشروع سينمائي جديد تقوم بتأليفه، بطل قصته حصان وطفل صغير.

أحدث أعمال نيللي كريم



يعرض لنيللي كريم، حاليًا عبر منصة شاهد الإلكترونية، مسلسل “روز وليلى”، وتلعب خلاله دور “روز” السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا” التي تعاني من أزمة مالية بعد وفاة زوجها.



قصة مسلسل روز وليلى

هو مسلسل يقدم يسرا ونيللي كريم في أدوار محققتين مستقلتين يتعاونان في كشف عملية احتيال تحاك ضد إحدى البنوك، حيث يتمتعيينهما من قبل الجهات المعنية، ويتناول المسلسل قصة هذا اللغز بأسلوب كوميدي، مع لمسات من الأكشن والإثارة والمغامرات.

تفاصيل مسلسل روز وليلى



يجمع المسلسل نجوم في عالم الدراما، حيث تتألق يسرا ونيللي كريم في بطولة مشتركة،و المسلسل من إنتاج "استوديوهات MBC"، التابعةلـ "مجموعة MBC"، والمتخصصة في إنتاج الأعمال السينمائية والتلفزيونية ذات الجودة.



آخر أعمال نيللي كريم

وفي سياق آخر، يعرض للفنانة نيللي كريم، حاليًا في دور العرض السينمائية فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر بالسينمات، والفيلم يضم عدد من الفنانين أبرزهم محمد فراج، طه دسوقي، بيومي فؤاد، محمد عبد العظيم، كما ظهرت بسنتشوقي كضيفة شرف في الفيلم، وتم ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في الأوسكار، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال