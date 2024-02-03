تفاصيل شخصيات أبطال مسلسلات رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد السباق الرمضاني منافسة قوية بين نجوم عالم الدراما التلفزيونية، وتتنوع الأعمال ما بين الدرامية والرومانسية والكوميدية والإثارة والغموض والتشويق،ويرصد دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل شخصيات دراما رمضان 2024.

أمير كرارة يغير جلده من ضابط لـ طبيب في "بيت الرفاعي"

يتبنى الفنان أمير كرارة في أعماله الفنية الأخيرة دور طبيب بعد تألقه في أدوار الضباط، وسيواجه أزمات ناشئة من أعدائه مع أحمد رزق في قصة تكشف مفاجآت حول تجارة الآثار،و تم تصوير بعض مشاهد مسلسل "بيت الرفاعي" في "جمعية عرابي" بمدينة العبور، ومن المقرر استكمال التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي ونزلة السمان.



شخصية أحمد العوضي في حق عرب

يفضل الفنان أحمد العوضي استخدام اللون الشعبي الممزوج بالإثارة والأكشن من خلال شخصية "عرب"، شاب يعيش في منطقة شعبية ويعمل في مصنع أخشاب تملكه شخصية تجسدها الفنان رياض الخولي. يتعرض "عرب" لمواقف تغير حياته بعد إنقاذه لمالك المصنع من حادث، مع لمسة إنسانية ورومانسية. المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته إلى جانب العوضي والخولي: وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وسلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وميدو ماهر.

شخصية نيللي كريم في فراولة



الفنانة نيللي كريم ستشارك في سباق الدراما الرمضاني بمسلسل "فراولة"، حيث تعود إلى الكوميديا بعد نجاحها في "بـ١٠٠ وش" في رمضان ٢٠٢٠. بعد تجربة "عملة نادرة" في العام الماضي، قررت نيللي الابتعاد عن التراجيديا والعودة إلى الكوميديا مرة أخرى. في "فراولة"، وتجسد دور ابنة حارس عقار تسعى لتحقيق شهرة ونجاح في المجتمع كإنفلونسر، مع تفوقها في علم الطاقة وقراءة الفنجان.



شخصية مصطفى شعبان في المعلم



ويواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسل "المعلم" بقيادة المخرج مرقس عادل، استعدادًا للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، ويجسد شعبان دور تاجر أسماك يواجه العديد من الصراعات والأزمات مع منافسيه، بينما تلعب الفنانة سهر الصايغ دور زوجته، تم تصوير معظم المشاهد في ميناء السويس ومن المقرر استكمال التصوير في القاهرة.



شخصية غادة عبد الرازق في صيد العقارب



تستمر الفنانة غادة عبدالرازق في تصوير مشاهدها في مسلسل "صيد العقارب" بإخراج أحمد حسن، حيث تقدم دور تاجرة لسم العقارب، تنحدر من أصول صعيدية وتتحدث بلهجة قاهرية. يجسد الفنان أحمد ماهر دور والدها، الذي يعتز بلهجته الصعيدية، بينما يفضل شقيقها الذكور عليها، الدور الذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى الشخصية لتغيير نظرة المجتمع وتفضيله للذكور على الإناث.



شخصية يحيى الفخراني في عتبات البهجة



يحيى الفخراني عاد إلى الدراما الرمضانية بمسلسل "عتبات البهجة" بعد غيابه عن الموسم السابق، بعد أن وجد سيناريو يثير اهتمامه، يظهر في العمل بدور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد، الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح "إنفلونسر" شهيرًا، المسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة، مخرج "يتربى في عزو".

شخصية أكرم حسني في بابا جه

يعود الفنان أكرم حسني إلى السباق الرمضاني مع مسلسل "بابا جه"، بعد نجاحه في مسلسل "مكتوب عليا" في رمضان ٢٠٢٢،يقدم حسني دور مدير فندق يواجه أزمة بسبب انتشار فيروس كورونا ويحاول حلها، في تجربته الأولى مع مسلسلات الـ١٥ حلقة، وتشاركه البطولة الفنانة نسرين أمين التي تجسد دور زوجته وموظفة في إحدى الإدارات التعليمية، ويتناول المسلسل علاقة الأب بأبنائه وتطورها في إطار كوميدي،و التصوير يجري حاليا في منطقة الشيخ زايد.