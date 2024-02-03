تعرف على موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل "بين السطور"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال مسلسل "بين السطور" يحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر محركات البحث، ومازال الجمهور ينتظر بحماس وإثارة الحلقة السادسة من العمل الذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وصبا مبارك.

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "بين السطور"

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 6 مساء غد الأحد على شبكة قنوات ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويعرض العمل على مدار الأسبوع من الأحد إلى الخميس الساعة الثامنة مساءً، وعلى on drama من الساعة العاشرة مساءً، وتكون الإعادة في الساعة الثانية صباحًا والثانية عشر ظهرًا.

أحمد فهمي وصبا مبارك ثنائي ناجح عبر الشاشة

ومع عرض الحلقات الأولى لمسلسل "بين السطور" استطاع أحمد فهمي وصبا مبارك تكوين ثنائي ناجح على الشاشة، وهذا ما لاحظه الجمهور وخاصةً في الانسجام بينهم في المشاهد التي جمعتهما.

ويعتبر هو السبب الأقوى لتفاعل الجمهور مع العمل منذ الحلقة الأولى بجانب أحداث العمل التي ظهر عليها التشويق والأثار.

وجاءت ردود الأفعال على العمل مع عرض الحلقة الأولى والثانية إشادات كبيرة لهم وللعمل المنتظر، ويقدم فهمي وصبا خلال الأحداث زوجين من المفترض أن يحب بعضهما البعض والتفاهم والاحترام هو سلاح علاقتهم القوي، وتتوالى الأحداث وتتطور بين الزوجين وخاصة بعد ظهور الماضي الذي تحاول هند السيطرة عليه للحفاظ على زواجها، لكن هنا بعض من الأسرار والماضي الذي يظهر من جديد على الساحة ويعكر صفو علاقتهم، ويبقي السؤال هل ينجحون في إنقاذ هذه العلاقة من الدمار؟

نجوم مسلسل بين السطور

ويذكر أن يشارك في مسلسل بين السطور كل من أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، ومأخوذ من فورمات كورى، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

أحداث مسلسل بين السطور

وجدير بالذكر أن قصة مسلسل بين السطور تدور حول هند سالم صبا مبارك، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة.