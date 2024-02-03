رمضان 2024.. تفاصيل شخصية هنادي مهنا في "عتبات البهجة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هنادي مهنا في السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" مع يحيى الفخراني، ومن المقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ما هي تفاصيل شخصية هنادي مهنا في المسلسل ؟

تجسد هنادي مهنا خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تدعى "فلة" ترتدي الحجاب، وتعمل بسوبر ماركت وهى شقيقة جومانا مراد، وتعتبر شخصية جديدة عليها لأول مرة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، حازم إيهاب، يوسف عثمان، هنادي مهنا، صفاء الطوخي، خالد شباط، عنبة، وفاء صادق، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة.

أحدث أعمال هنادي

ويعرض لهنادي مهنا في الفترة الحالية بالسينمات، فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن،جميل برسوم ومن إخراج أحمد صالح.



مسلسل ألف ليلة وليلة

تشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة، الذي يعرض في رمضان 2024، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي،تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل سيب وأنا أسيب

وعرض لـ هنادي مؤخرًا ضيف شرف ضمن أحداث مسلسل سيب وأنا أسيب، من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني، وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في يوليو الماضي عبر منصة شاهد Vip، وشارك به محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، دنيا سامي، وساندي علي، وكان من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.





مسلسل “كشف مستعجل”

شاركت مهنا في الموسم الرمضاني الماضي 2023، بمسلسل كشف مستعجل، بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، إلهام وجدي،إيمي طلعت زكريا، من تأليف إيهاب بليبل ومحمود ماجد وإخراج شادي الرمل