فبراير الكويت يجمع أصالة وأحمد سعد بحفل غنائي.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي على مسرح الكويت أرينا، بمشاركة النجم أحمد سعد، وذلك مساء الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري، ضمن سلسلة حفلات مهرجان فبراير الكويت.

تكريم أصالة في joy award

وفي سياق آخر، تم تكريم أصالة في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بجائزة أفضل فنانة عن فئة الموسيقى، وسلمها الجائزة الفنان محمد عبده، وقالت أصالة نصري في كلمتها على مسرح Joy Awards:Joy Awards أعتبره نتاجًا للنهضة الثقافية والفنية في المملكة العربية السعودية، وشملت كل أوجه الحياة، وأنا اتعلمت من السعودية أبدأ من أول وجديد، وأنا بدأت من أول موسم الرياض.



آخر أعمال أصالة





والجدير بالذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها خلال الأيام الماضية أغنية «العجب في الهوى»، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وتعاونت أصالة في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي الصامل، والملحن مُبهم، والموزع الموسيقي سيروس وتغني اصالة الأغنية باللهجة الخليجية، كما طرحت أغنية "ما عرفتك" التي أنتجتها شركة الخوار للإنتاج الفني في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية المزن، والتي طرحتها عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما طرحت أغنية لما بنتجاهل، وهي من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح.

آخر أعمال أحمد سعد

كانت آخر اغنيات أحمد سعد "بعتذرلك” وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.



وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.