نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مليحة" أول مسلسل في دراما رمضان 2024 يدعم فلسطين..تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعم القضية الفلسطينية ومساندتها من خلال ترك أثر يتحدث عنها في دراما رمضان 2024، وذلك من خلال مسلسل "مليحة" والذي يعرض معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاعتداءات الجاسمة التي تفعلها بهم اسرائيل وتسخر كل ما تملك لقهر هذا الشعب من خلال قصب متتابع أشبه بالمجازر لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وقصب المنازل والمستشفيات.



تفاصيل مسلسل مليحة



تستخدم المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العمل لكشف أكاذيب الاحتلال الصهيوني، ودور الدولة المصرية في التصدي ومساندة أبناء فلسطين، والعمل مكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه خلال موسم رمضان القادم، ويشارك به عدد من النجوم منهم دياب، وميرفت أمين وتجسّد شخصية والدة دياب،و دكتور أشرف زكي،وأمير المصري،وحنان سليمان، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وجار التعاقد على باقي طاقم العمل.

ما هي آخر أعمال دياب؟





يذكر أن أخر أعمال دياب الغنائية هى أغنية فيلم "وش في وش"، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، خاصة أنه مناسب لجميع الفئات العمرية، ويناقش عدة مشكلات فى إطار اجتماعى وهو من إخراج وليد الحلفاوي، وتشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وسلوى محمد علي، وبيومي فؤاد.

ما هي آخر أعمال دياب الدرامية؟





وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال دياب الدرامية هو مسلسل "تحت الوصاية" الذي شارك به في موسم رمضان الماضي لعام 2023، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وبطولة منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

أحداث مسلسل تحت الوصاية



ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول شخصية «حنان» التى تجسدها الفنانة منى زكي، وتسعى حنان إلي تحمل مسؤولية أبنائها بعد وفاة زوجها، ولكن تتعرض للظلم من أهالى زوجها المتوفي بعد وصاية والد زوجها عليها وعلى أولادها، وتعيش حنان حالة مأساوية وتُقرر الهروب هي وأبنائها، وتأخذ المركب إلى ميناء دمياط، لتبدأ حياة جديدة وتحاول خلال رحلتها أن تكسب رزقها من المركب وتظن أنها نجحت في خطتها ونجت ولكن شقيق زوجها يكون لديها موقف آخر بعد سرقة المركب ويقرر البحث عنها والإنتقام منها