نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب عقد قرانه.. عمر عبد العزيز يتصدر مؤشر جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المخرج عمر عبد العزيز مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد عقد قرانه مساء أمس الجمعة على السيدة أماني صفوت في حفل صغير شهد حضور عدد من الأصدقاء المقربين من نجوم الوسط الفني.

وشهد عقد قران المخرج عمر عبد العزيز حضور عدد كبير الفنانين والأصدقاء أبرزهم الإعلامية بوسي شلبي، وابن شقيقه كريم عبد العزيز، إلهام شاهين، ميرفت أمين، ومدحت العدل وغيرهم من الفنانين وأصدقاء عمر عبد العزيز.

تهنئة بوسي شلبي لعمر عبد العزيز

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة صور من حفل الزفاف الذي تواجد فيه كريم عبد العزيز وإلهام شاهين وميرفت أمين والمنتج محمد العدل.

وكتبت بوسي شلبي على الصور التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الصور والفيديوهات انستجرام لتهنئ المخرج: "مبروك زواج المخرج الكبير عمر عبدالعزيز وأماني صفوت".



محمد العدل يهنئ عمر عبد العزيز بزواجه



هنأ المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبدالعزيز، الذي احتفل بعقد قرانه مساء الجمعة.

ونشر العدل عدة صور على صفحته على موقع فيسبوك، وعلق قائلا: «ألف مبروك للصديق العزيز المخرج المبدع عمر عبدالعزيز زواجه بالجميلة أمانى صفوت».



من هو المخرج عمر عبد العزيز؟



من مواليد 27 مايو 1953، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1976 بتقدير جيد جدًا.

بدأ حياته الفنية مساعد مخرج لأخيه المخرج محمد عبدالعزيز في أفلام مثل عالم عيال عيال والبعض يذهب للمأذون مرتين.



عام 1983، أخرج أول أعماله فيلم دعوة خاصة جدًا من بطولة يحيي الفخراني وفريد شوقي.



اشتهر بإخراج الأعمال الخفيفة التي تعاون فيها مع كبار النجوم مثل محمود عبدالعزيز ومحمد صبحي وسمير غانم وإسعاد يونس وفريد شوقي.

ومن أبرز أعماله: «يارب ولد، للفقيد الرحمة، تجيبها كده تجيلها كده هي كده، هنا القاهرة، الشقة من حق الزوجة، اللعيبة، كراكيب، ليه يا هرم».

كما قدم مع الفنان نور الشريف فيلم الكلام في الممنوع عام 1999، ومع لبلبة وفتحي عبد الوهاب فيلم فرحان ملازم آدم.

وقدم أيضًا مسلسلات كثيرة أبرزها، «الشارد، أحزان مريم، امرأة في ورطة».

كما أنه شقيق المخرج الكبير محمد عبد العزيز.