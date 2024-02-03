نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتمنى الزواج في 2024.. أحمد سعد يعيش قصة حب حاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد سعد خلال لقاء له مع قناة فوشيا على يوتيوب، عن دخوله عش الزوجية مجددًا خلال الفترة المقبلة، حيث يعيش قصة حب حاليًا مع خبيرة في مجال الموضة والتجميل

استعداد أحمد سعد للزواج

وقال أحمد سعد: الناس كلها بتقول إني هكون عريس في 2024 ولكن لسه مش عارف، وأتمنى أن أتزوج في هذا العام.. أتمنى أن أكون في ازدهار أكبر في 2024، مثلما كانت 2023 سنة جميلة عليّ، ونفس الأمر بالنسبة لـ 2022 و2021، لذلك أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور وأقدم الأفضل بالعام الجديد.

فيلم أحمد سعد مع عمرو سعد

وتابع أحمد سعد: هيكون حظي حلو لو هاخد من جمهوره بإننا نعمل فيلم سوا، لأن عمرو له جمهور عريض يحبه ويصدقه في أعمالها، كما تحدث أحمد سعد عن أغنيته الأخيرة بعتذرلك، أغنية بعتذرلك موجهة لابنتي وأنا بعتذر لها لأني مش موجود معاها دلوقتي.

اخر حفلات أحمد سعد

وسبق، أحيا أحمد سعد أمس الجمعة حفلًا جماهيريًا ضخمًا بالقرية العالمية في مدينة دبي بدولة الإمارات، وحرص على حضور الحفل أكثر من 40 ألف من جمهور ومحبي أحمد سعد، كما فاجأ عمرو سعد شقيقه وهو يغني، من خلال الصعود على المسرح بجانبه، ليُشاركه الغناء أمام الجمهور، وقدم سعد خلال الحفل عدد من أبرز أغانيه المتنوعة ما بين القديم والحديث وسط تفاعلًا واسعًا من الحضور، ومن الأغاني التي غناها اختياراتي التي قدمها في فيلم مستر إكس من بطولة أحمد فهمي، بحبك يا صاحبي، وأغنية قادر أكمل.

أحدث أعمال أحمد سعد

ومن ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة يجمعه بـ أصالة يوم 14 فبراير الجاري، على خشبة مسرح الكويت أرينا، ضمن فعاليات حفلات مهرجان فبراير الكويت، ويقدم النجمان خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيهما التي تعلق بها الجمهور على مدار مسيرتهما الغنائية.

آخر أعمال أحمد سعد

وكان اخر اعمال أحمد سعد الغنائية «بعتذرلك» الذي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بعد تشويقه لجمهوره ومحبيه عبر صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، والأغنية كلمات محمد شافعى، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحي مهدى.

كلمات أغنية بعتذرلك

وتتضمن كلمات أغنية بعتذرلك لـ أحمد سعد الأتي: بعتذرلك إني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام، وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام، وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام، وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه، وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه، وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط، وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط، وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير، وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير، وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط، وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط، وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير.