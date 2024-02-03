نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة عايدة عبدالعزيز.. تفاصيل الصدفة التي أدخلتها الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم السبت 3 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة عايدة عبد العزيز، فهي السيدة الغنية والفقيرة والشعبية نجحت ان تضع اسمها ومكانتها في المرتبة الأولى، من خلال عملها مع نجوم كبار من عمالقة الفن.





الصدفه التي أدخلت عايدة عبدالعزيز الفن





بعد أن تخرجت الفنانة عايدة عبدالعزيز في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، وعملت بوزارة التربية والتعليم مشرفة على تدريبالفرق المسرحية بالمدارس، كان هناك صدفة تعرضت لها، إذ أثنء عملها بالتدريس، طلبت وزارة التربية والتعليم حينها ترشيح إحدىالمدرسات لأخذ دورة تدريبية في التمثيل، لتعليم الطالبات التمثيل فيما يعد، ليقع اختيار ناظرة المدرسة عليها وذلك وفقا لما ذكرته خلال لقائهافي برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".





مشوارها الفني





كانت بداية الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز، في الإذاعة، وأول أعمالها أوبريت "يوم القيامة" عام 1961، الذي لقى نجاحًا كبيرا؛ لتتوالىعليها الأعمال الفنية، لتحصل على جائزة أحسن ممثلة في التليفزيون عام 1962.





قدمت عايدة عبدالعزيز خلال مشوارها الفني عددا من الأعمال السينمائية الهامة ما يقرب من الـ 200 عمل، ومنها أفلام "النمر والأنثى،حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".





كما شاركت فى عدد من الأعمال التليفزيونية، أبرزها "يوميات ونيس"، "ملكة فى المنفى"، "أوراق مصرية"، "الفرار من الحب"، "كعبداير"، "الحفار، ضمير أبلة حكمت".





أبرز أعمال عايدة عبدالعزيز المسرحية





ومن أبرز أعمال عايدة عبدالعزيز المسرحية، "دائرة الطباشير"، "ملك يبحث عن وظيفة"، "النجاة"، "المهاجر"، "لعبة السلطان"، "السيركالدولى"، "شىء فى صدرى"، "الأرض، شجرة الظلم"، "دونجووان"، "ثمن الحرية"، وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، منبينها تكريم مهرجان المسرح التجريبى عام 1996





عائلة وزواج عايدة عبدالعزيز





فتحت أبواب المجد والشهرة للفنانة عايدة عبد العزيز، بعدما تعرفت على المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم، إذ كان وقع في حبها، وتزوجهابعد عام من لقائهما الأول، فكان السند والداعم لها، وكانت البداية من الإذاعة، حيث شاركت في أوبريت بعنوان "يوم القيامة".





تزوجت عايدة عبد العزيز من المخرج أحمد عبد الحليم، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب ولد وبنت، تزوّج ابنها من سيدة أمريكية واستقر هناك،وتزوجت ابنتها من رجل ألماني الجنسية.





وفاة عايدة عبدالعزيز

وفي 3 فبراير 2022، فارقت عايدة عبد العزيز الحياة عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع كبير ومعاناة مع المرض.