نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. حنان مطاوع تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت حنان وهي ترتدي فستان بالطو باللون الأسود، ونسقت مع الإطلالة تسريحة شعر الذيل الحصان، ووضعت مكياجًا هادئًا.

ومن ناحية اخري، أطلت حنان مطاوع في مسلسل “جولة أخيرة” بشخصية زوجة أحمد السقا التي انفصل عنها في مرحلة من حياته بالرغم من الحب الذي جمعهما، وذلك بعد توقفه عن ممارسة رياضة MMA، وكان ظهورها مميزًا بالرغم من صغر مساحته، وكان مؤثرًا في الأحداث، وتعكف حنان مطاوع علي التحضيرات الاخيرة لفيلم "هابي بيرث داي"، لتبدأ تصوير مشاهدها، يضم عدد من نجوم الوسط الفني حيث يشارك حنان مطاوع البطولة كلًا من الفنانين نيللي كريم، وشريف سلامة، وهو من تأليف محمد دياب، وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.





اخر اعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر ان اخر اعمال حنان مطاوع هو مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

قصة مسلسل “صوت وصورة”



تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.



اخر اعمال حنان مطاوع في رمضان 2023



وايضا شاركت في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل وعود سخية، تأليف وإخراج أحمد صبحي، وشارك في العمل كل من محمد الصاوي، نبيل نور الدين، مروة أنور، صفاء الطوخي وآخرين، كما شاركت في مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني إخراج خالد يوسف، وشارك في العمل كل من حسين فهمي، هالة صدقي، ريم مصطفى، أحمد عبدالعزيز، أحمد وفيق، منة فضالي، خالد أنور، ندى موسى، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، محمود قابيل، وتعرض العمل لموجة كبيرة من الانتقادات وقت عرضه.