جوزيف عطية يكسر حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنية "حضر حالك"

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النجم جوزيف عطية، نجاحًا كبيرًا، بأغنيته الجديدة "حضر حالك"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، فقد تخطت الأغنية حاجز النصف مليون مشاهدة، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة واحتل بها تريند رقم 5 في لبنان

صناع أغنية حضر حالك لجوزيف عطيه

أغنية “حضر حالك” لجوزيف عطية من كلمات عادل رفول، ألحان وتوزيع وسيم بستاني، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج كفاح.





الكليب يبرز القدرات التمثيلية لـ جوزيف عطيه



وأظهر جوزيف عطية خلال الكليب خلال هذا الكليب مدى قدراته التمثيليّة التي حاكت قصّة الكليب المشوّقة، وقد تصدرت الأغنية قائمة أفضل الأغاني الخليجية على تطبيق أنغامي.



كلمات أغنية حضر حالك



كفاك تلوف عاقلبي تسن سيوف

تعال وشوف شو السويته بحالي

اه منك اوف بمحله كان الخوف

طلع فارغ مكان القلب جوف خالي

حضر حالك انا لاشويك بناري

لو تركع ما تردللي اعتباري

روح اسأل ترى اني معروف

طار الشرف وحده يبقى طاري

انا ياما وياما اني اشتغلت عليك

تاتتعلم كيف تحافظ عالغالي

عماني الحب ولا يوم اشتلقت عليك

مو اصلي ومو الرسمتك ببالي

حضر حالك انا لاشويك بناري

لو تركع ما تردللي اعتباري

روح اسأل ترى اني معروف

طار الشرف وحده يبقى طاري